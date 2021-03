118: sindacati sospendono sciopero medici del 26 marzo

(ANSA) - NAPOLI, 24 MAR - Sospeso lo sciopero dei medici del 118, che era stato proclamato dai sindacati in relazione alla vicenda degli arretrati contestati. In una nota si prende atto degli impegni assunti dalla Regione in un incontro svoltosi con il prefetto di Napoli e con le parti: "Immediata sospensione del recupero degli arretrati da parte delle ASL della Campania e contestuale avvio delle interlocuzioni con la Corte dei Conti".

Mantenendo lo stato di agitazione e confermando la conferenza stampa indetta per venerdì 26 alle 12 sullo stato della vertenza, i sindacati accolgono la richiesta di sospensione dello sciopero avanzata dal prefetto Valentini in considerazione delle esigenze di salute legate alla pandemia. (ANSA).