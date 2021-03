Mostre: a Napoli virtual tour in documenti rivoluzione greca

(ANSA) - NAPOLI, 23 MAR - E' stata in augurata oggi online la mostra virtuale "Napoli e il Risorgimento greco. 1821 - 2021", organizzata dall'Archivio di Stato di Napoli, dagli Archivi Generali della Grecia e dalla Società di Studi Ciprioti e curata da Jannis Korinthios. Nell'esposizione sono in mostra oltre 150 documenti disposti nelle sale dell'Archivio di Stato di Napoli attraverso un virtual tour.

"I legami storici, culturali, politici, commerciali tra Italia e Grecia sono fortissimi e si sono consolidati in tremila anni di storia, sino a culminare nella comune partecipazione al percorso di integrazione europea". Così il presidente della Camera Roberto Fico parlando della mostra "Napoli e il Risorgimento greco. 1821 - 2021", organizzata dall'Archivio di Stato di Napoli, dagli Archivi Generali della Grecia e dalla Società di Studi Ciprioti e curata da Jannis Korinthios. (ANSA).