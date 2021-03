Vittime mafie: appello da Napoli, mai più morti 'per caso'

(ANSA) - NAPOLI, 22 MAR - "Ragazzi, una società non ha futuro senza il ricordo, senza la memoria. Ma la memoria non è solo testimonianza, perchè dalle testimonianze di oggi deve nascere in tutti voi la volontà di cambiamento, partendo dalle piccole cose, partendo dal rispetto quotidiano delle regole. Ricordare le vittime innocenti significa trasformare il loro sacrificio nella volontà da parte di tutti voi di porre in essere tutte le azioni per combattere la criminalità e fare in modo che non vi siano più persone che muoiono 'per caso'". Così Grazia Vangi, docente di Diritto nel Liceo statale di Napoli "Antonio Genovesi", organizzatrice del webinar dal titolo: "Noi non dimentichiamo" in occasione della 26ma edizione della 'Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie'". L'iniziativa è stata l'occasione per un confronto tra esperti, studenti e docenti, con le testimonianze di una mamma e un papà di due ragazzi, vittime innocenti della camorra, e con l'adesione di quasi 200 studenti. Il convegno è stato aperto dal preside dell'Istituto Vittorio Delle Donne, che ha ricordato come l'iniziativa sia stata programmata all'interno dei progetti sulla legalità messi in atto dalla scuola.

"Il tema di oggi è di alto interesse, di viva attualità e rilevanza sociale soprattutto in una città come Napoli - ha proseguito Vangi - Una città che ha visto tante persone che sono morte per mano di killer della camorra in modo innocente, vittime di pallottole vaganti, persone morte per caso perché si trovavano casualmente sulla scena dello scontro tra bande criminali. E noi non possiamo dimenticare perché le vittime innocenti e i loro familiari sono custodi di un patrimonio fatto di eventi tragici, che devono portare ad avere una reazione di rottura contro le mafie e la corruzione. Non si può più rimanere indifferenti difronte a queste 'morti innocenti', in una parola, bisogna: 'denunciare'. La scelta del 21 marzo per celebrare le vittime innocenti, non è una scelta casuale, perché il 21 marzo è il primo giorno di primavera e si vuole partire proprio dall'abbraccio della primavera, come segno di rinascita della verità e della giustizia. Il 21 marzo deve essere una data simbolo". (ANSA).