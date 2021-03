Libri: Gladiatori, fumetti e quiz aspettando mostra al MANN

(ANSA) - NAPOLI, 22 MAR - Una giornata da Gladiatore a fumetti tra quiz e giochi dedicata ai più piccoli, dal 25 marzo è in libreria 'Gladiatori' un racconto illustrato pubblicato da Franco Cosimo Panini Editore, protagonista l'editor Marcus Lucretius Rufus, organizzatore di spettacoli. Con le illustrazioni firmate da Mario Testa per la Scuola Italiana di Comix, disponibile anche una versione in inglese, il volume è una strenna pasquale che anticipa la mostra 'Gladiatori' al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, annunciata alla riapertura dei musei. Dalla selezione dei combattenti e delle fiere , all' allestimento dell'anfiteatro per le sfide, che comprendevano anche intrattenimento musicale, fino alla gladiatura al femminile, tante sono le curiosità che aprono finestre di approfondimento per i ragazzi avvicinandoli alla storia. La pubblicazione, nasce da un progetto dei Servizi Educativi del MANN (Responsabile: Lucia Emilio, con Elisa Napolitano ed Annamaria di Noia), con la collaborazione dell'Ufficio Mostre (Laura Forte). Diverse erano le classi dei Gladiatori, così come varia la tipologia delle armi utilizzate negli scontri e nelle parate, grande il fascino arrivato fino a noi di questi ormai mitici combattenti: non mancano riflessioni sull'attualità, basti pensare alle risse tra "tifoserie" diverse durante i giochi , nè la storia di Spartaco che, dalla antica scuola di Capua, si fece paladino della libertà in una rivolta per abbattere il regime di schiavitù imposto da Lentulo. Un volume, acquistabile anche online (8 euro,), sul sito francopaniniragazzi.it, che si trasforma in esercizio pratico di fantasia nelle pagine "colora le venationes" e "crea il tuo gladiatore con gli stickers del libro" . (ANSA).