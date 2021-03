Covid:Campania; risale la curva dei contagi, i morti sono 43

(ANSA) - NAPOLI, 22 MAR - Risale in Campania la curva dei contagi. Secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione, nelle ultime 24 ore sono 1.313 i positivi su 10.671 tamponi molecolari esaminati . Ieri il tasso di incidenza era pari al 10,76%, oggi è del 12,30%.

Aumenta anche il numero dei morti che sono 43 e quello dei guariti (2.617).

In merito al report dei posti letto su base regionale resta sostanzialmente stabile l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva (da 173 a 171). In degenza vi sono 1620 posti letto occupati . (ANSA).