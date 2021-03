Carlo Buono rappresentante campano della Mountain Wilderness

(ANSA) - NAPOLI, 22 MAR - Carlo Buono è stato eletto rappresentate della sezione campana dell'associazione ambientalista Mountain Wilderness Italia. L'associazione si propone di portare avanti (come fa in altre parti d'Italia e soprattutto nelle Alpi) una "serrata lotta ambientale volta soprattutto alla salvaguardia dell'ambiente montano".

Le iniziative, che - sottolinea Buono - "a volte sono abbastanza estreme ma comunque sempre corrette si svilupperanno nel prossimo futuro Covid permettendo". Tra i primi obiettivi, spiega Carlo Buono, quello di "proporre l'eliminazione del traffico veicolare in montagna almeno a partire da una certa quota". In Campania, aggiunge, "esiste una buona legge per i sentieri e vorremmo far inserire anche le norme per lo stop al traffico veicolare tradizionale favorendo mezzi elettrici ed ecocompatibili e stimolando l'economia circolare". Tra le prime aree di intervento dell'organizzazione il Parco Regionale del Taburno Camposauro.

Mountain Wilderness, aperto a tutti e senza scopo di lucro, è un movimento ambientalista internazionale nato nel 1987 che ha come obiettivo la difesa dei grandi spazi montani. Si propone di coinvolgere non solo appassionati di alpinismo, escursionismo e amore per la natura ma anche di dialogare con le altre associazioni ambientali e con gli organismi politici per perseguire il suo obiettivo. Nel 2004 MW Italia è stata riconosciuta come Associazione di Protezione Ambientale dal Ministero competente e nel 2012 è entrata nell'elenco delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (onlus). Mountain Wilderness Campania, con la collaborazione della sede nazionale, porrà in essere azioni concrete, anche provocatorie, per diffondere la preservazione dell'ambiente montano, della sua cultura e del suo inestimabile patrimonio naturalistico. Come prima iniziativa, intende valorizzare l'ambiente appenninico come luogo incontaminato dal traffico carrabile inquinante e dalla speculazione edilizia. Mountain Wilderness è oggi presente in forme organizzate oltre che in Italia anche in Francia, Svizzera, Catalogna, Castiglia, Germania, Slovenia, Belgio, Olanda e Pakistan. Tutte le associazioni nazionali fanno capo a Mountain Wilderness International. (ANSA).