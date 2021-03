Vaccini: Napoli; Astrazeneca, risponde 64% convocati scuola

(ANSA) - NAPOLI, 20 MAR - Affluenza timida a Napoli per la ripartenza delle vaccinazioni Astrazeneca, in particolare suidocenti e l personale amministrativo di scuole e università.

Oggi alla Stazione Marittima l'Asl Napoli 1 ha convocato 421 cittadini del settore scolastico e se ne sono presentati 272, il 64,61%. I medici hanno quindi somministrato 272 dosi di cui 256 AstraZeneca e 16 Pfizer. Gli assenti sono 145, in sei, invece, sono andati al centro vaccinale e hanno rifiutato la somministrazione.

Meglio l'affluenza nel pomeriggio, quando erano convocati Poliziotti e Vigili del Fuoco: su 264 convocati, si sono presentati in 202 il 76,52%. Sono state quindi somministrate 176 dosi di AstraZeneca e 20 di Pfizer. In 6 si sono presentati e hanno rifiutato, 62 sono invece gli assenti.

Domani si prosegue con lo stesso ritmo di convocati.

Alla Mostra d'Oltremare, invece, boom di fragili, partiti oggi: gli 800 convocati per la prima dose Pfizer si sono presentati tutti. Tra i 120 convocati per il richiamo over 80 sono stati presenti in 100 , l'83,33%. (ANSA).