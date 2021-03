A Napoli Giornata Musica Antica con opere Desprez e Porpora

(ANSA) - NAPOLI, 20 MAR - Josquin Desprez e Nicola Antonio Porpora sono gli autori scelti dalla Fondazione Pietà de' Turchini di Napoli per la IX edizione della Giornata Europea della Musica Antica (Early Music Day). Ai due compositori sono dedicati i concerti programmati domani, 21 marzo, nella Chiesa di Santa Caterina da Siena e offerti gratuitamente al pubblico in live-streaming dalla Fondazione.

"Una ricorrenza speciale - sottolinea Federica Castaldo direttore artistico della Fondazione - che non abbiamo voluto disertare nonostante le condizioni difficilissime nelle quali siamo costretti ad operare. Nel rispetto delle limitazioni anti-Covid, il pubblico potrà assistervi collegandosi alla nostra piattaforma digitale all'indirizzo Turchini.it/live".

Il primo appuntamento è alle ore 11.30 con "Sublime ingegno", in omaggio all'arte di Josquin Desprez (e a 500 anni dalla sua morte) proposto dall'ensemble De labyrintho diretto da Walter Testolin in un'esecuzione che si arricchisce per l'occasione della partecipazione dei tenori dell'ensemble InCanto di Partenope. Del compositore franco-fiammingo Desprez, unanimemente considerato il più grande musicista del Rinascimento si eseguono il "Miserere mei Deus", il "Kyrie" e "Agnus Dei" da Missa "L'Homme armé Super voces Musicales" e, infine, il mottetto "Inviolata, integra et casta".

La celebrazione dell'Early Music Day prosegue alle ore 17.30, con il "Concerto per violoncello e archi in Sol maggiore" di Nicola Antonio Porpora (Napoli, 1686 - 1768) nell'esecuzione di Catherine Jones (al violoncello barocco) e dell'ensemble Talenti Vulcanici diretti da Stefano Demicheli. "Un concerto - sottolinea il maestro Demicheli - che ascriviamo senza ombra di dubbio tra i migliori esempi del corpus di musica strumentale di Nicola Antonio Porpora. Una produzione non particolarmente cospicua ma uniformemente caratterizzata da alta o altissima qualità". (ANSA).