Covid: Campania; quasi duemila nuovi casi, incidenza 10,84%

(ANSA) - NAPOLI, 19 MAR - Sono 1.997 i nuovi positivi al covid in Campania, dato riferito - precisa l'unità di crisi - ai soli tamponi molecolari, che sono stati 18.420 per un tasso di incidenza pari al 10,84%. Nel bollettino, aggiornato alla mezzanotte scorsa, anche tredici nuove vittime, di cui 11 registrate nelle ultime 48 ore e due avvenute in precedenza. I guariti sono 1.205, i posti letto di terapia intensiva occupati 155 (+2) e quelli di degenza Covid 1.569 (+7). (ANSA).