Neonato ustionato: carabinieri indagano su dinamica soccorsi

(ANSA) - NAPOLI, 18 MAR - Accertamenti investigativi dei carabinieri sono in corso circa la dinamica dei soccorsi giunti lo scorso venerdì 12 marzo nell'abitazione di Portici (Napoli) dove era venuto alla luce il neonato che ora è ricoverato in prognosi riservata nell'ospedale Santobono di Napoli, a causa delle ustioni riscontrate sul corpo.

Secondo quanto si è appreso i sanitari avevano rappresentato ai genitori del bimbo la necessità del ricovero, di mamma e figlio, che la coppia invece rifiutò.

Martedì 16 marzo, scorso, dopo le 15,30, i carabinieri e di nuovo il 118 si sono recati in quell'abitazione e proceduto al ricovero della mamma e del bambino. La notte tra il 18 e il 17 marzo scorsi, infine, la coppia è stata sottoposta ad arresto da parte dei militari dell'arma. (ANSA).