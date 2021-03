Covid: la 'Federico II' vaccinerà i pazienti fragili

(ANSA) - NAPOLI, 17 MAR - In linea con quanto previsto dal Piano Vaccinale e in accordo con l'Unità di Crisi della Regione della Campania, l'Azienda Ospedaliera Universitaria "Federico II" procederà alla vaccinazione dei pazienti ad elevata fragilità riconducibili alla categoria 1, tabella 1 e 2, del Piano Regionale di vaccinazione anti Sars-Cov2 (aggiornamento marzo 2021), ricoverati o seguiti dalle proprie Unità Operative.

I pazienti in carico alle singole Unità Operative Complesse o Centri di Competenza della Federico II aventi diritto alla vaccinazione saranno registrati in piattaforma e chiamati su iniziativa dell'Azienda Ospedaliera Universitaria.

La decisione è stata assunta al termine di una lunga riunione con i responsabili delle articolazioni aziendali interessate al fine di semplificare l'iter procedurale di registrazione dei pazienti che intendono aderire alla campagna vaccinale. Eventuali ulteriori informazioni di dettaglio saranno progressivamente comunicate, anche attraverso le associazioni di pazienti, a garanzia della trasparenza e celerità del processo.

