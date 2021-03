Saviano, coliche renali implacabili, devo subire intervento

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - "Mi tocca... le coliche renali si sono abbattute su di me implacabili e dolorosissime. Forse tutta la merda ricevuta dai merdi*, in questi anni, doveva esser drenata dal corpo, e ha lasciato sedimentazioni". Lo scrive sui suoi profili social Roberto Saviano, spiegando che si sottoporrà a un'operazione e postando l'immagine di un letto di ospedale.

"Ora - dice lo scrittore - dovrò subire un piccolo intervento e sarò meno presente qui, ma so che penserete a me, e questa cosa mi riempie di gioia. Lehaim!".

Migliaia i commenti, le condivisioni e i messaggi di auguri allo scrittore da parte dei follower. (ANSA).