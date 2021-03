La cicogna bianca ritorna a Salerno nel Vallo di Diano

(ANSA) - SALA CONSILINA (SALERNO), 16 MAR - La cicogna bianca ritorna a nidificare nel Vallo di Diano, in provincia di Salerno. Da qualche giorno un esemplare maschio sta preparando il nido sul traliccio dell'alta tensione Enel situato in località Termini di Sala Consilina, in prossimità del fiume Tanagro.

L'evento si ripete consecutivamente da ben 26 anni. La cicogna bianca ogni anno sceglie per nidificare sempre lo stesso traliccio dell'alta tensione messo in sicurezza dai tecnici dell'Enel. In 26 anni in località Termini sono nati oltre 60 cicognini. "Anche quest'anno vigileremo - afferma Mario Frari guardia ambientale dell'associazione di volontariato Ataps - per scongiurare fenomeni di bracconaggio assicurando alle cicogne la massima tranquillità". Al momento in località Termini svolazza soltanto un esemplare maschio che prepara il nido in attesa dell'arrivo dell'altro esemplare femmina. La ciconia ciconia, questo il nome scientifico, nel Vallo di Diano giunge tra i mesi di marzo ed aprile. La femmina depone mediamente 5-6 uova. I cicognini, a circa 85 giorni di età, abbandonano il nido e così, nel mese di agosto, sono pronti per avviare la rotta di migrazione verso i quartieri di svernamento del Sud Africa.

