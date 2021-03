Controlli straordinari dei Carabinieri in città nel Napoletano

(ANSA) - NAPOLI, 16 MAR - Da alcune ore i carabinieri del Comando Provinciale di Napoli stanno presidiando la città di Torre Annunziata, nell'ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio. I militari della compagnia oplontina, sono stati dislocati nei punti strategici della città, per posti di controllo.

In corso perquisizioni alla ricerca di armi e droga durante i quali, al momento, i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata hanno arrestato un uomo per spaccio di droga.

In corso accertamenti anche nelle attività commerciali per il rispetto della normativa anti contagio.

I carabinieri della stazione di Crispano (Napoli) hanno arrestato per spaccio di sostanza stupefacente un 31enne già noto alle forze dell'ordine. I militari lo hanno sorpreso in strada mentre cedeva una dose di marijuana ad un "cliente". Il 31enne è stato bloccato e perquisito: è stato trovato in possesso di altre 47 dosi della stessa sostanza già pronte alla vendita per un peso complessivo di 40 grammi. L'arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

L'acquirente invece è stato segnalato alla prefettura quale assuntore di sostanza stupefacente. (ANSA).