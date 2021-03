Vaccini: Ordine medici Napoli, numero verde per informarsi

(ANSA) - NAPOLI, 15 MAR - L'Ordine dei medici di Napoli istituisce, grazie a un accordo con la Asl Napoli 1 Centro, un numero verde a cui i cittadini potranno rivolgersi per avere informazioni sulla campagna vaccinale. Il numero è 800954427 e sarà attivo dal 22 marzo dalle ore 9 alle 14. Al telefono risponderà un pool di 80 medici in pensione che volontariamente hanno dato la propria disponibilità a realizzare il servizio.

"Quanto è successo in questi giorni con i lotti di AstraZeneca ci conferma l'importanza di avere un canale diretto con la cittadinanza, una linea attraverso cui dare informazioni corrette su temi che comprensibilmente creano tante domande - spiega il presidente dell'Ordine dei medici, Silvestro Scotti - Da sempre il nostro Ordine lavora in questo senso e collabora con le autorità locali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che, come in questo caso, sono indirizzati a sostenere la salute dei cittadini su un tema di grande importanza". Un servizio che - evidenzia - "aiuterà anche i medici di medicina generale a sostenere l'enorme carico di chiamate e richieste che arrivano ormai quotidianamente a causa della pandemia".

Referenti del progetto sono il vicepresidente dell'Ordine, Bruno Zuccarelli, e per il pool di medici Antonio Balzano, Antonio Correra e Ciro Florio. "Ancora una volta i medici dimostrano un attaccamento alla professione e al giuramento prestato che va oltre il limite contrattuale o d'età - conclude Scotti - questa è una scelta fortemente etica che ancora una volta ci consente di essere al fianco dei cittadini". (ANSA).