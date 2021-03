Terremoti: nuova scossa registrata in mattinata a Pozzuoli

(ANSA) - POZZUOLI, 15 MAR - Una nuova scossa di terremoto è stata registrata questa mattina alle ore 9,32 nell'area flegrea.

Epicentro sull'asse vulcano Solfatara Pisciarelli. L'evento è stato di magnitudo 1,3 della scala Ritcher con profondità 2230 metri. Gli eventi sismici di ieri e di oggi sono stati avvertiti dai residenti della zona epicentrale e sono stati accompagnati da boati. Non si registrano danni, al momento. Intanto l'Osservatorio Vesuviano ha informato con una nota l'amministrazione comunale di Pozzuoli che lo sciame sismico di ieri pomeriggio, legato al fenomeno di bradisismo flegreo di innalzamento del suolo è cominciato alle ore 16,47 e si è concluso alle ore 20,30. La rete sismica dell'Osservatorio ha registrato un totale di 18 eventi tutti nell'area Solfatara-Pisciarelli con il movimento più significativo (magnitudo M=1,5±0,3) alle ore 16,59. L'amministrazione, in una nota, ribadisce il divieto assoluto di avvicinamento all'area di emissione di fluidi di Pisciarelli per il pericolo di emissioni di fango ad alta temperatura. Dal 2012 il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ha elevato il livello di allerta vulcanica dei Campi Flegrei da verde (base) a gialla (attenzione).

L'innalzamento del livello di allerta ha comportato il rafforzamento del monitoraggio scientifico e delle attività di pianificazione e prevenzione. (ANSA).