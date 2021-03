Femminicidio a Napoli: bandiere a mezz'asta al Policlinico

(ANSA) - NAPOLI, 15 MAR - Una settimana fa al Policlinico Federico II di Napoli si inaugurava il Centro Antiviolenza, con un'iniziativa simbolica: l'installazione di una panchina rossa.

Oggi, le bandiere poste all'ingresso dell'Azienda sono a mezza asta e proprio vicino a quella panchina, è stata piantata una camelia rossa, per non dimenticare "la vita brutalmente recisa di Ornella Pinto", uccisa sabato a Napoli, "il dolore del suo bambino e dei suoi cari. Ma anche per ricordare, a chiunque ne avesse bisogno, la presenza delle Istituzioni e dei servizi sanitari, affinché la rete del sostegno, la cultura del prendersi cura diventino ogni giorno più forti, in un'azione congiunta per dire basta ad ogni forma di violenza sulla donne".

(ANSA).