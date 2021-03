Deficit di ormoni nel sangue raddoppia rischio mortalità

(ANSA) - NAPOLI, 15 MAR - Un deficit di ormoni nel sangue, come avviene ad esempio nelle persone affette da livelli bassi di testosterone, ipotiroidismo o carenza di ormone della crescita, raddoppia il rischio di mortalità nei pazienti con insufficienza cardiaca. Lo rivela una ricerca tutta italiana pubblicata sull'European Journalof Preventive Cardiology (EJPC).

Lo studio condotto dai ricercatori della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università Federico II di Napoli dimostra una diretta correlazione tra i deficit ormonali e la progressione dell'insufficienza cardiaca e apre la strada a terapie sostitutive nei cardiopatici. Il Registro Internazionale sullo scompenso cardiaco TOSCA (Trattamento Ormonale nello Scompenso Cardiaco) permette di incrociare da 3 anni i dati clinici di oltre 500 pazienti affetti da scompenso cardiaco.

Tosca è un Registro di osservazione multicentrico, che prevede la partecipazione di 19 centri italiani e stranieri, coordinato dalla Università Federico II. "Queste ricerche vanno nella direzione della risposta alle esigenze attuali della sanità, sia in campo emergenziale che nei confronti delle cronicità -dice Maria Triassi, presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università Federico II - La sanità universitaria è impegnata nella ricerca di eccellenza, per il contributo della prevenzione e delle cura di malattie croniche importanti come lo scompenso cardiaco".

Lo scompenso cardiaco rimane una malattia ad elevatissima mortalità, circa 20% ad un anno e 50% a 5 anni da un episodio di ospedalizzazione, peggiore di molte forme di cancro. La mortalità nei pazienti affetti da scompenso cardiaco passa dal 12% tra coloro che non mostrano deficit ormonali multipli, al 23% tra coloro che ne sono affetti. (ANSA).