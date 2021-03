Covid: blocchi stradali ambulanti a Napoli, traffico in tilt

(ANSA) - NAPOLI, 15 MAR - Il corteo organizzato dai mercatali della Campania si è diviso in tre tronconi e sta bloccando tre diverse strade del centro. Una parte sta attuando una occupazione stradale in Piazza Bovio, davanti alla Camera di Commercio, un secondo gruppo è in via Medina e un terzo all'incrocio di via De Gasperi. Il traffico in centro è quindi completamente bloccato e la polizia municipale devia le auto per evitare ingorghi più gravi. I mercatali avevano tolto il blocco sul lungomare percorrendo tutta via Acton prima di separarsi nei tre gruppi.

