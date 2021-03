++ Un uomo ucciso in strada a Napoli ++

(ANSA) - NAPOLI, 15 MAR - Un uomo è stato ucciso in serata nel quartiere Fuorigrotta a Napoli. Secondo le prime notizie il fatto è avvenuto in via Leopardi; l'uomo è stato colpito con diversi colpi di arma da fuoco. Stanno ricostruendo l'accaduto i carabinieri e la polizia. (ANSA).