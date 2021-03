Covid: in Campania altri 2449 positivi, tasso al 10,9%

(ANSA) - NAPOLI, 14 MAR - Sono 2449 (di cui 323 casi identificati da test antigenici rapidi) i casi di positività al Covid 19 accertati in Campania nelle ultime 24 ore.

Dei 2449 nuovi ammalati 1508 sono asintomatici mentre 618 sono sintomatici (sintomatici e sintomatici si riferiscono però ai soli positivi al tampone molecolare). I tamponi eseguiti nell'ultima giornata sono stati complessivamente 22.326 (3.727 antigenici). Il tasso di contagio è del 10,96% rispetto al 10,78 di ieri.

Dall'inizio della pandemia il totale dei positivi è di 303.622 a fronte di 3.251.075 (di cui 163.013 antigenici) ' processati'.; I deceduti sono 29 (nelle ultime 48 ore di cui 3 deceduti in precedenza ma registrati ieri) mentre le persone dichiarate guarite sono 1557.

I posti letto di terapia intensiva disponibili sono 656 mentre quelli occupati sono 161, in aumento rispetto ai 150 di ieri.

I posti letto di degenza disponibili sono 3.160 (posti letto Covid e offerta privata); quelli occupati sono 1529, in calo a fronte dei 1.547 precedenti. (ANSA).