Torna Viaggio in Campania e fa tappa nell'arte contemporanea

(ANSA) - NAPOLI, 13 MAR - Riparte "Viaggio in Campania. Arte, storie e luoghi", un ciclo di visite virtuali guidate alla scoperta delle bellezze archeologiche, artistiche e paesaggistiche della regione, realizzate da campania>artecard, il pass per visitare più di 80 luoghi del territorio regionale ideato dalla Scabec.

"Campania Contemporanea - Un excursus nell'arte dagli anni 70 ad oggi" è il titolo di questo nuovo appuntamento, in programma martedì 16 marzo alle 21 e già sold out, dedicato ai protagonisti indiscussi dell'arte contemporanea in Campania negli ultimi 50 anni: tra questi Lucio Amelio, Marcello Rumma e l'Arte Povera, Marina Abramovic, Rebecca Horn.

Li ritroveremo, accompagnati da una guida esperta, entrando nelle sale della collezione Terrae Motus del Palazzo Reale di Caserta, guardando il "Vesuvio" di Andy Wharol dalle sale di Capodimonte, attraversando la suggestiva collezione Site Specific del Museo Madre di Napoli. (ANSA).