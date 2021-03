Napoli: Rhamani, stop muscolare non va a Milano

(ANSA) - NAPOLI, 13 MAR - Rhamani è out dalla trasferta del Napoli domani a Milano. Il difensore si è fermato ieri in allenamento e oggi gli esami diagnostici alla clinica Pineta Grande hanno evidenziato una elongazione del bicipite femorale destro. Rhamani, informa il club azzurro, sarà rivalutato tra 10 giorni. In dubbio anche Manolas che oggi ha svolto lavoro personalizzato in campo. (ANSA).