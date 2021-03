Incendio nel Napoletano, distrutto capannone industriale

(ANSA) - NAPOLI, 13 MAR - Incendio la notte scorsa a Casoria, in provincia di Napoli: a prendere fuoco - completamente distrutto - un capannone della ditta Ma.Vi.Com. che produce materiale elettrico e informatico. Il danno ammonterebbe a quasi 1 milione di euro.

I carabinieri della compagnia locale sono intervenuti in via Ventotene verso le ore 22. L'incendio è stato domato dai Vigili del Fuoco. Il titolare della ditta è un 59enne incensurato di Frattamaggiore. Indagini in corso dei Carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza. (ANSA).