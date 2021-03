Femminicidio a Napoli: dolore e sconcerto tra vicini casa

(ANSA) - NAPOLI, 13 MAR - C'è sconcerto e dolore tra gli abitanti di via Cavolino, nel quartiere di San Carlo all'Arena, a Napoli. La notizia dell'omicidio di Ornella Pinto, che il marito ha confessato dopo essere scappato in Umbria, ha colto tutti di sorpresa.

I due, secondo quanto riferiscono i vicini della coppia che abitava al terzo piano di un palazzo con molte abitazioni, in una zona popolare della città, vicino al deposito dei bus, apparivano come una coppia tranquilla e senza particolari problemi, o almeno così davano l'impressione. Secondo quanto raccontano le persone radunatesi in strada, è stata la sorella a chiamare il 118 dopo aver ricevuto una telefonata della vittima trovata poi in una pozza di sangue. (ANSA).