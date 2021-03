Covid. Napoli deserta nel Sabato in 'zona rossa'

(ANSA) - NAPOLI, 13 MAR - Strade poco frequentate, piccoli gruppi di persone raccolte solo davanti a qualche bar-pasticceria. Il lungomare semideserto, con le forze di polizia schierate che superavano il numero di passanti. Così si presenta in mattinata Napoli, nel primo fine settimana, di nuovo lockdown. Aperto un negozio su quattro, solo quelli dei settori merceologici autorizzati. La nuova zona rossa ha ridotto drasticamente le presenze in strada e limitato anche gli spostamenti in auto.

In piazzetta Mercadante, al corso Vittorio Emanuele, si svolge l' ultimo mercatino di "Campagna amica" , una quindicina di persone si affretta a fare provviste. "Ci sarete, sabato prossimo ?," chiede un cliente. "No, questa è l 'ultima volta" risponde sconsolato uno degli ambulanti.

A Piazza Vittoria, che si affaccia sul lungomare di via Partenope, l' unica animazione è data da un gruppo di "No Dad", che manifesta con striscioni davanti alla Villa Comunale, con i cancelli sbarrati.

Sul lungomare, presidiatissimo dalle forze dell' Ordine, con auto ogni 300 metri ed una pattuglia appiedata della Polizia che perlustra un marciapiede vuoto, i passanti si contano sulle dita di una mano. . (ANSA).