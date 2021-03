Vaccini: De Luca, Capo Stato ci aiuti per distribuzione equa

(ANSA) - NAPOLI, 12 MAR - "Chiederò aiuto al Capo dello Stato affinché sia consegnata la quantità di vaccini proporzionata alla popolazione e chiederemo aiuto, nella linea dell'uno vale uno, in merito al riparto del fondo sanitario nazionale perchè ci aiuti a cancellare uno scandalo nazionale, quello in base al quale ogni cittadino campano riceve dai 40 a 60 euro pro capite in meno rispetto ad altre regioni con meno abitanti". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb. Il governatore annuncia che si partirà con le categorie fragili dalla prossima settimana ma "con i vaccini a disposizione" visto che in quei casi è necessario usare il siero Pfizer.

"L'obiettivo è porre fine a questo calvario nel 2021". Ad oggi "173mila hanno ricevuto due dosi, se andiamo con questi ritmi noi in dieci mesi arriviamo a vaccinare non più di70mila persone, e intendo entrambe le dosi". "Stiamo lavorando per fornirci di altri vaccini - aggiunge - ci dicono che dovrebbero arrivare alcuni milioni di dosi per aprile, maggio, giugno.

Vediamo se arriva Johnson&Jonhson, dobbiamo puntare anche all'approvvigionamento di un altro milione di dosi se vogliamo concludere questo calvario entro il 2021". (ANSA).