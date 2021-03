Prof morta dopo vaccino, dose non del lotto sequestrato

(ANSA) - NAPOLI, 12 MAR - Non apparteneva al lotto ABV2856, bloccato da Aifa in seguito ad alcune morti sospette in Italia e ad altre segnalazioni in Europa, la dose del vaccino somministrata alla professoressa Anna Maria Mantile, deceduta quattro giorni dopo avere ricevuto il siero.

La circostanza emerge nell'ambito delle indagini sul decesso della docente che, secondo quanto emerso dall'esame autoptico disposto dalla Procura di Napoli ed eseguito nei giorni scorsi, sarebbe avvenuto per un "infarto intestinale". (ANSA).