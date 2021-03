Saviano: intesa con Città metropolitana, ripulite aree verdi

(ANSA) - NAPOLI, 11 MAR - Hanno ripulito la villa comunale ed alcune aree pubbliche. Hanno rimosso rimosso i rifiuti e risistemato tutto. In azione a Saviano (Napoli) , grazie ad un accordo convenzionale tra il Comune e la Città metropolitana di Napoli, sono entrati gli addetti della cooperativa di lavoratori "Primavera III" .

Il sindaco Vincenzo Simonelli e l'assessore Ambiente Giuseppe Allocca hanno espresso il compiacimento per il lavoro svolto, si legge in una nota, "che grazie alla Città Metropolitana non prevede oneri finanziari a carico dell'Ente. Una collaborazione importante che il Comune intende rafforzare a favore del territorio e della comunità". (ANSA).