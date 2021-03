Covid: precisazioni ordinanza De Luca, stop mercati 13 marzo

(ANSA) - NAPOLI, 11 MAR - Precisazioni della Regione Campania in merito all'ultima ordinanza, la numero 8, pubblicata ieri e relativa, tra l'altro, alla chiusura di piazze, lungomari ed aree mercatali.

In merito alla chiusura dei mercati, si precisa "a modifica del punto 1.2. dell'ordinanza regionale n.7 del 10 marzo 2021: che, a far data dalle ore 15,00 del 13 marzo 2021, è sospeso lo svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, ivi compresi quelli rionali e settimanali, anche con riferimento alle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Queste ultime attività restano consentite nei negozi siti in prossimità o all'interno di aree mercatali, se provvisti di servizi igienici autonomi; che i mercati sull'intero territorio regionale sono chiusi, con decorrenza dall'8 marzo 2021, per effetto delle disposizioni di cui all'art.45 del DPCM 2 marzo 2021, salvo che per le attività espressamente consentite dall' indicato art.45 (attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici).

Nel testo reso noto ieri, la chiusura scattava il 12 marzo.

Viene confermata "per la durata prevista dall'Ordinanza regionale n.7/2021 (11 marzo 2021- 21 marzo 2021) la chiusura al pubblico - salvo che nella fascia oraria 7,30/8,30 - dei parchi urbani, ville comunali, giardini pubblici, lungomari e piazze, con la precisazione che sono consentiti esclusivamente l'accesso e il transito motivati da comprovate esigenze di lavoro o di necessità, ivi comprese quelle collegate all'accesso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private, nonché al relativo deflusso. Per quanto non modificato dal presente provvedimento, restano confermate, altresì, le ulteriori disposizioni di cui all'Ordinanza n.7/2021". (ANSA).