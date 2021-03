La Borsa archeologica di Paestum cambia data e location

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Nuovo rinvio per la Borsa del Turismo archeologico di Paestum , che in seguito alle ulteriori disposizioni per l'aggravarsi della pandemia Covid, si terrà dal 30 settembre al 3 di ottobre 2021. Lo annuncia il direttore della manifestazione, Ugo Picarelli, che nei giorni scorsi ha incontrato gli enti promotori Regione Campania , Comune di Capaccio Paestum , Parco Archeologico di Paestum Velia . Tra le novità della Borsa Archeologica, che punta a diventare la vetrina internazionale dell'offerta archeologica della Campania, si profila anche la possibilità di una nuova sede, che secondo rumors potrebbe essere allestita negli spazi dell'ex tabacchificio Cafasso, affascinante esempio di archeologica industriale recentemente acquisito dal comune di Capaccio Paestum.

E non solo, per il suo rilancio, sottolinea Picarelli, la Borsa si è dotata anche di un Comitato di indirizzo con rappresentanti della Regione, del Comune e del Parco Archeologico di Paestum, e di un Comitato Scientifico, con rappresentanti dei parchi archeologici regionali, dei musei archeologici , della direzione regionale musei del MiC e del Parco del Cilento. La carica di presidente onorario della BMTA è stata attribuita,infine, all'archeologo algerino Mounir Bouchenaki , direttore del centro regionale arabo per il patrimonio mondiale, dal 2006 al 2011 direttore generale dell'ICCROM ex Direttore del World Heritage Centre dell'Unesco e da sempre vicino alla Bmta (ANSA).