Covid: Campania, nuovi contagi superano quota 3mila

(ANSA) - NAPOLI, 10 MAR - Resta stabile il tasso di incidenza dei positivi in Campania (oggi all'11,72 contro l'11,48 di ieri) anche se in termini assoluti il numero dei nuovi positivi, 3.034, e quello dei sintomatici, 612, toccano l'ennesimo picco.

Secondo i dati dell'Unità di Crisi sono 25.867 i tamponi esaminati nelle ultime 24 ore, ;26 le persone decedute e 1.814 i guariti. In merito all'occupazione dei posti letto, resta quasi invariata la situazione nelle terapie intensive, oggi 143 posti occupati e ieri 144, mentre aumentano i posti letto occupati nella degenza: oggi sono 1471 e ieri erano 1444.

