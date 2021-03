Covid: a Napoli taxi in corteo di protesta

(ANSA) - NAPOLI, 10 MAR - I tassisti napoletani sono tornati in piazza stamattina per una nuova manifestazione di protesta.

Oltre cento taxi sono partiti dall'aeroporto per arrivare in centro, percorrendo a passo duomo Piazza Garibaldi, corso Umberto, via Depretis e via Acton. Ora sono giunti davanti alla sede della Regione Campania in via Santa Lucia dove si sono fermati suonando tutti i clacson. Dopo la tappa davanti alla Regione concluderanno il corteo davanti alla Prefettura, in Piazza Plebiscito. (ANSA).