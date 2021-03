Cinema: Agalma, i capolavori del MANN sulla nuova Nexo+

(ANSA) - NAPOLI, 10 MAR - Agalma, il docufilm sulla vita segreta del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, è presente tra le novità di Nexo+, la nuova piattaforma di contenuti on demand ideata da Nexo Digital. Le voci del film di Doriana Monaco sono quelle di Sonia Bergamasco e Fabrizio Gifuni. '' Lo sguardo della regista illumina gli spazi del Museo Archeologico ed entra nel cuore delle opere con sapienza e poesia - dicono i due attori che sono stati colpiti subito dal progetto prodotto da Antonella Di Nocera (Parallelo 41 Produzioni) e Lorenzo Cioffi (Ladoc) con il Museo Archeologico Nazionale di Napoli diretto da Paolo Giulierini - Agalma coinvolge il pubblico in un'esperienza profonda restituendo lo sguardo e la voce di capolavori approdati al presente da un tempo remoto e misterioso'' . Significativo è il loro rapporto con l'arte classica: ''Pensiamo a Delfi, alla via sacra che abbiamo percorso e ripercorso più volte negli ultimi vent'anni, con stupore e anche un po' di spavento. Stupore e spavento: le opere di artisti/artigiani in dialogo diretto con il mito. La capacità di trasmettere la potenza misteriosa del rito attraverso le opere''. Tra i personaggi classici che hanno un senso particolare per i due attori ci sono Narciso per la Bergamasco ('Il suo specchiarsi, il suo perdersi. Una riflessione senza tempo sull'arte e sulla vita'') e il mito della sfinge per Gifuni '''perchè solo chi risolve un indovinello e sa 'giocare' meglio degli altri può salvare una città. E naturalmente il mito di Edipo, la tragica scoperta di se stessi e delle proprie zoppie''. Agalma, già presentato alle Giornate degli Autori di Venezia 2020 è stato realizzato con il contributo di Regione Campania e la collaborazione di Film Commission Regione Campania. Il film è frutto di tre anni di lavoro sulla quotidianità di uno più importanti musei del mondo, custode delle meraviglie di Pompei ed Ercolano e della collezione Farnese, che ha aperto le porte alla Monaco, giovane regista allieva di FilmaP - Atelier di cinema del reale di Ponticelli.

(ANSA).