Vaccini: Campania, adesioni per chi insegna fuori regione

(ANSA) - NAPOLI, 09 MAR - "In relazione alla campagna vaccinale in atto", la Regione Campania nell'ambito delle convocazioni del personale scolastico, "procederà a raccogliere le adesioni anche dei docenti residenti in Campania che svolgono la loro professione fuori regione. Nella platea, saranno considerati anche i docenti universitari".

"Si chiarisce inoltre - conclude la nota - che le priorità che saranno seguite nella campagna vaccinale, sono le seguenti: personale sanitario, ultraottantenni, categorie fragili e disabili, personale scolastico e forze dell'ordine, servizi pubblici essenziali". (ANSA).