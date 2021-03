Covid: nel Salernitano violano coprifuoco per spacciare

(ANSA) - SASSANO (SALERNO), 09 MAR - Spaccio di marijuana durante il coprifuoco. Accade a Sassano, nel Salernitano. I carabinieri hanno sorpreso dopo le ore 22 sei giovani, di età compresa tra i 18 ed i 21 anni, del posto radunati in un locale privato. I militari, guidati dal capitano Paolo Cristinziano, hanno fatto irruzione nel locale sequestrando trenta grammi di marijuana già divisa in dosi. In seguito alla perquisizione, è stato trovato un bilancino di precisione nascosto negli slip di uno dei giovani. I sei sono stati denunciati in stato di libertà per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti e sanzionati per mancato rispetto delle normative antiCovid. (ANSA).