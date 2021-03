Covid: Caserta, partita vaccinazione per forze dell'ordine

(ANSA) - CASERTA, 09 MAR - Il Questore di Caserta Antonio Borrelli e i Comandanti Provinciali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, Patrizio La Spada e Giuseppe Furciniti, hanno visitato stamane il centro vaccinale allestito a Caserta presso la Brigata Bersaglieri "Garibaldi" dell'Esercito Italiano, dove è appena iniziata la campagna di vaccinazione anti Covid-19 nei confronti del personale delle Forze di Polizia in servizio nel Casertano. Gli operatori delle tre forze dell'ordine saranno sottoposti alla vaccinazione nel giro di pochi giorni, così da garantire la continuità dell'attività al servizio della cittadinanza. Borrelli, La Spada e Furciniti hanno ringraziato Asl, presente con il funzionario Michele Tari, ed Esercito - c'era il generale Massimiliano Quarto - per lo sforzo profuso in questa campagna di vaccinazione (ANSA).