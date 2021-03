Covid: banchi e sedie dall'aula a casa per alunni del Napoletano

(ANSA) - NAPOLI, 09 MAR - Se i bimbi non possono andare a scuola, allora sarà la scuola ad andare dai bimbi: è questo il senso dell'iniziativa dell'associazione "Gulliver è in viaggio", presieduta da Marika Franco, la quale porterà a casa degli alunni dell'area nord di Napoli il banchetto e la sediolina che avevano in classe. Una maniera, viene sottolineato, per farli sentire a scuola malgrado siano in didattica a distanza.

L'iniziativa, che vede anche la collaborazione del 38esimo circolo didattico "Giuseppe Quadrati" di Napoli, consentirà di donare ai piccoli banchi e sedie in disuso anche grazie al coinvolgimento di decine di volontari. Le suppellettili destinate alla consegna sono state depositate a Scampia, dove sono attualmente custodite in un deposito che è stato messo a disposizione da alcuni cittadini del quartiere. (ANSA).