Covid: a Napoli 100 taxi in corteo chiedono sostegno

(ANSA) - NAPOLI, 08 MAR - Un corteo di circa cento taxi sta percorrendo a passo d'uomo le strade di Napoli per protestare contro il mancato sostegno alla categoria e le promesse mancate durante la pandemia di covid19.

Il corteo di taxi è partito dall'aeroporto di Capodichino e sta ora percorrendo via Galileo Ferraris, dirigendosi prima verso il Comune di Napoli in Piazza Municipio e poi verso la Regione Campania a via Salta Lucia. Proprio alla Regione i tassisti partenopei chiedono un sostegno anche una tantum che, denunciano, non hanno mai avuto nel corso di un anno in cui i loro incassi si sono ridotti al lumicino. (ANSA).