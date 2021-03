Vaccini: Napoli; gen.La Gala, servire il Paese in sicurezza

(ANSA) - NAPOLI, 07 MAR - Continua a Napoli la campagna vaccinale per le forze dell'ordine. Quest'oggi saranno vaccinati anche circa 900 carabinieri in servizio tra la città e la provincia. Anche il comandante provinciale dei carabinieri, generale Canio Giuseppe La Gala, si è vaccinato questa mattina.

"Il vaccino è anche un nostro dovere morale, un modo per continuare a servire in sicurezza e con determinazione i cittadini ed il Paese" ha detto. "Un'arma in più per compiere meglio ogni giorno la nostra missione di vicinanza alla popolazione. Ovviamente, priorità massima è stata data ai tanti carabinieri impegnati ogni giorno sul territorio" ha aggiunto.

