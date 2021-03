Covid: Napoli; controlli dei Cc, 68 le persone multate

(ANSA) - NAPOLI, 07 MAR - Sono 68 le sanzioni per violazione della normativa anti-contagio notificate questo weekend dai carabinieri del Comando provinciale di Napoli in città. Chiaia, Vomero, Fuorigrotta e Bagnoli i quartieri maggiormente interessati dai controlli. Gran parte delle sanzioni sono state contestate per la mancanza di mascherina. Molti gli assembramenti che sono stati sciolti, specie in zona Vomero.

(ANSA).