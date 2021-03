Assembramenti nel Napoletano, fuggi fuggi ad arrivo polizia

(ANSA) - NAPOLI, 07 MAR - "Anche nell'ultimo sabato in zona arancione si sono registrati assembramenti e regole violate". E' quanto sottolinea il consigliere regionale verde Francesco Borrelli. "A Frattamaggiore - spiega - come segnalatoci da alcuni cittadini, in tarda serata e ben oltre le 22, in strada era il delirio. Centinaia di ragazzini in giro, zero distanziamento e quasi tutti senza mascherina. In molti hanno allertato le forze dell'ordine e, all'arrivo della Polizia, c'è stato un fuggi fuggi generale di ragazzini impauriti dalla possibilità di prendere una multa. Quello che preoccupa e che li terrorizza più una sanzione che un virus mortale. Perché erano in strada a quell'ora, perché i genitori non si chiedono dove sono bel oltre l'orario consentito?".

"E segnalazioni ci sono arrivate anche da Napoli - aggiunge Borrelli - con assembramenti e gente in strada ai Quartieri Spagnoli, piazza del Gesù e piazza Orientale. Anche in questi casi, niente distanziamento e pochissime mascherine. Da lunedì saremo zona rossa a causa di questi assembramenti, di questa follia collettiva. Una strafottenza che rischia di paralizzare nuovamente la nostra economia e che ha portato ad una pericolosa impennata di contagi. Ora, con le nuove restrizioni, servirà cambiare rotta, servirà una seria assunzione di responsabilità, o sarà la fine". (ANSA).