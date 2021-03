Assembramenti di giovani: sindaco, fallimento dei genitori

(ANSA) - CASERTA, 07 MAR - Contro gli assembramenti di giovani è una "partita persa". Lo dice, in un post pubblicato su Facebook, il sindaco di Marcianise (Caserta) Antonello Velardi, che se la prende con i genitori, scrivendo di "fallimento dei nostri modelli educativi". "Alle nove di sabato sera sono ancora in Comune - si legge nel post - e dalla piazza mi arrivano le urla dei ragazzi che sciamano, a gruppi, senza ovviamente alcun distanziamento, la quasi totalità senza le mascherine. Le ragazze sono le più infervorate. Sono intervenute più volte le forze dell'ordine per disperdere questi gruppi urlanti: sono tutti minorenni e diventa complicato anche elevare una contravvenzione. Mi rendo sempre più conto che a nulla valgono le regole se non c'è la consapevolezza di volerle rispettare.

Occorrerebbe - aggiunge - un carabiniere o un poliziotto dietro ogni marcianisano. Rifletto su queste scene: sono la dimostrazione del grande fallimento dei nostri modelli educativi. Ma a fallire sono state le famiglie, i grandi sconfitti sono i genitori".

Velardi dà poi conto dell'incremento dei contagi a Marcianise, comune che nel corso della seconda ondata fu zona rossa, insieme col vicino centro di Orta di Atella; ad oggi le persone positive a Marcianise sono 221, ma a preoccupare è la contagiosità della variante inglese, che colpisce soprattutto i giovani. "I dati - scrive ancora Velardi - segnalano il coinvolgimento sempre di più dei minorenni e questi minorenni continuano ad avviarsi verso il Covid, ad incrociare la vita sul crinale della morte. Mentre i loro genitori sono a casa, o magari anche loro per strada, o magari su Facebook a protestare per i pochi controlli. Senza chiedere ai figli dove sono stati, senza chiedersi perché i figli a quest'ora non stanno a casa come è d'obbligo secondo le norme anti-Covid. È una partita persa, non c'è gara contro l'idiozia umana. Tra quelli che stasera sono sotto al Comune, ci saranno nei prossimi giorni nuovi positivi. È inevitabile" conclude il sindaco di Marcianise. (ANSA).