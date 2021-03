Incidenti stradali:ragazza muore,feriti gravemente due amici

(ANSA) - BENEVENTO, 06 MAR - È di un morto e due feriti gravi il bilancio di un incidente stradale avvenuto alla contrada San Vito, a Benevento, in seguito al ribaltamento di un fuoristrada su cui viaggiava un gruppo di amici.

A perdere la vita è stata una ragazza di 22 anni, di Arpaise, mentre tre suoi amici sono rimasti feriti, due dei quali in gravissime condizioni.

Sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale del capoluogo sannita e i sanitari del 118, ma per la ragazza non c'è stato nulla da fare. I giovani feriti sono stati portati negli ospedali cittadini. Sono stati fatti i rilievi anche per ricostruire l'esatta dinamica dell'episodio; sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e quelli della Questura.

(ANSA).