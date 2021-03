Covid: nel Salernitano code di ambulanze davanti ospedale

(ANSA) - SALERNO, 06 MAR - Fonti sanitarie definiscono "insostenibile" la situazione che si sta registrando in queste ore al Covid Hospital 'Mauro Scarlato' di Scafati (Salerno). La struttura ospedaliera, riconvertita sin dall'inizio della pandemia, è al collasso da diversi giorni e all'esterno si stanno registrando di continuo code di ambulanze.

Fino a metà di questo pomeriggio vi erano sei mezzi in attesa con all'interno pazienti contagiati. Il personale medico sta facendo il possibile per consentire il ricovero degli ammalati che sono in attesa di un posto letto. Uno scenario legato anche al grave aumento di contagi che sta interessando in queste settimane la provincia a nord di Salerno: soltanto oggi a Scafati sono stati riscontrati 92 nuovi positivi. Sono 259, invece, i contagi individuati nei comuni dell'Agro Nocerino Sarnese, più della metà rispetto all'intera provincia (440).

