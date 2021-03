Covid: a Napoli al via vaccinazione delle forze dell'ordine

(ANSA) - NAPOLI, 06 MAR - Sono trecento i carabinieri del Comando provinciale di Napoli che oggi hanno ricevuto il vaccino anti Covid alla Mostra d'Oltremare di Napoli. Alle vaccinazioni si sono sottoposti anche diversi poliziotti, agenti della Polizia Municipale e altri appartenenti alle forze dell'ordine.

I militari sono in servizio presso le circa 100 stazioni presenti sul territorio dell'intera provincia partenopea. Domani è prevista, invece, la vaccinazione di altri 600 militari: la precedenza è stata data ai militari in servizio nelle strutture operative.

Nel giro di pochi giorni saranno vaccinati tutti i militari in servizio sia nei reparti territoriali che in quelli dell'organizzazione mobile e speciale che sono nel Napoletano.

A vigilare sulla Mostra d'Oltremare sono impegnati dieci militari della Compagnia di Bagnoli, comandata dal maggiore Federico Lori. (ANSA).