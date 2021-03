Cnr-Iriss, dal turismo sostenibile spinta per ricostruzione

(ANSA) - NAPOLI, 05 MAR - "Turismo, cultura ed economia circolare sono le parole chiave per la ricostruzione post pandemica. Attraverso lo sviluppo di questi settori è possibile puntare alla realizzazione di nuovi processi di sviluppo sostenibile. Il nostro istituto è impegnato in progetti di ricerca e sviluppo come 'Be.Cultour: Oltre il turismo culturale: reti di innovazione del patrimonio come motori dell'europeizzazione verso un'economia circolare del turismo incentrata sull'uomo'". Con queste parole Massimo Clemente, direttore dell'Iriss Cnr, ha aperto il webinar internazionale "Be.Cultour - beyond cultural tourism" che ha visto la partecipazione di esperti e tecnici provenienti da diversi Paesi europei.

Finanziato dalla Commissione Europea con 4 milioni di euro per i prossimi tre anni, il progetto è coordinato da Antonia Gravagnuolo (ricercatrice del Cnr Iriss), con il supporto di Luigi Fusco Girard (professore emerito dell'Università di Napoli Federico II e professore associato al Cnr Iriss) e di Alfonso Morvillo (dirigente di ricerca del Cnr Iriss ed esperto di economia del turismo, curatore del Rapporto italiano sul turismo annuale) e di Alessandra Marasco (ricercatrice Cnr Iriss ed esperta in management dell'innovazione).

"L'obiettivo del progetto è ambizioso: uscire dalla grave crisi che ha colpito il settore turistico - ha concluso il Clemente - attivando un modello "circolare" e sostenibile di turismo culturale.

Un ruolo di rilievo avrà la Regione Basilicata, particolarmente coinvolta nell'iniziativa attraverso l'Agenzia di Promozione Territoriale, diretta da Antonio Nicoletti, che opera come ente strumentale nella promozione turistica. A testimoniarlo Vito Bardi, presidente della Regione lucana: "Stiamo accompagnando le imprese con un sostegno finanziario e tecnico in questo durissimo momento. Il progetto "Be. Cultour" ci consentirà di unire le aree del nord e del sud della Regione costruendo valide alleanze per essere protagonisti in chiave europea della rinascita economica all'insegna del turismo e della sostenibilità". (ANSA).