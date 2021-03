Aziende: Top 500 Campania, nel 2019 produzione 50 miliardi

(ANSA) - NAPOLI, 05 MAR - Il valore della produzione delle principali 500 aziende che operano in Campania raggiunge 50 miliardi di Euro nel 2019, in crescita del 6% rispetto all'omogeneo dato aggregato del 2018. La crescita è diffusa e coinvolge il 69% delle aziende esaminate.

Sono questi alcuni dei risultati presentati nell'evento "Top 500 Campania | Next Generation Sud" organizzato da PwC con Il Mattino.

I lavori sono stati aperti dal Direttore del Mattino Federico Monga e da Pier Luigi Vitelli Parter PwC Italia.

Sono intervenuti tra gli altri Veronica De Romanis (Luiss), Patrizia Fontana (Talents in Motion), Susanna Carbotti (Bmw), Luca Granata (Jacobs), l'ex ministro dell'Università Gaetano Manfredi, il Presidente dell'Unione Industriali di Napoli Maurizio Manfellotto, il Vicepresidente di Confindustria Vito Grassi.

Ha chiuso i lavori l'intervista del direttore del Mattino al Neoministro per il Sud, Mara Carfagna. (ANSA).