Napoli: Sarracino (Pd), Fico è una opportunità per la città

(ANSA) - NAPOLI, 04 MAR - "Bisogna avere profondo rispetto per il lavoro che Fico sta svolgendo a livello istituzionale e politico per il Paese. Non parlerei di un opportunità per la coalizione ma per la città perche lui come è tra i pochi che ha le caratteristiche che in questo momento servono a NapolI". Così il segretario del Pd di Napoli, Marco Sarracino, dopo il tavolo del centrosinistra con il M5s a Napoli sull'ipotesi del Presidente della Camera come candidato sindaco di questa ampia coalizione.

Fico, ha spiegato Sarracino, può essere "un profilo che garantisce collaborazione istituzionale con la Regione e con il governo. È una figura autonoma, forte e autorevole in grado di cambiare la citta e godere del consenso popolare per il PD e centrosinistra tutto è fondamentale per costruire anche una nuova storia e nuovo entusiasmo".

Secondo il vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, "il candidato sindaco si decide qui". "Non siamo per importare prodotti romani o di altra estrazione. Chi si siede al tavolo lo fa con la disponibilità di far parte della coalizione, non pensando di imporre candidati e predisponendosi a discutere con pari dignità con gli altri. Il mio intervento è stato volto a chiedere una accelerazione, a risolvere il problema candidato in termini di giorni e non settimane. Ci sono le premesse giuste, per individuare una figura inclusiva, autorevole, fortemente rappresentativa della realtà napoletana che abbia anche autorevolezza e sia in assoluta sintonia con la filiera Comune e Regione. Questa è la carta vincente".

"Ci sono le basi per costruire un percorso a Napoli. Qui abbiamo trovato un'atmosfera costruttiva, eravamo qui per verificare che c'è la volontà di costruire per Napoli e per i cittadini napoletani". Lo afferma Alessandro Amitrano, parlamentare del Movimento 5 Stelle. (ANSA).