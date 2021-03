Napoli: controlli dei Cc a Poggioreale, 11 denunciati

(ANSA) - NAPOLI, 04 MAR - Sono 11 le persone denunciate - 5 per guida senza patente con recidiva nel biennio, 4 parcheggiatori abusivi e 2 stranieri non comunitari sprovvisti di documenti di identità - nell'ambito dei controlli svolti dai carabinieri della Compagnia di Poggioreale e da quelli del Reggimento Campania nelle strade del Rione Luzzatti e nel complesso di edilizia popolare di via Stadera. Varie anche le contravvenzioni. Cinque persone sono state sanzionate perché trovate senza la mascherina e sono 41 gli autisti indisciplinati per multe che superano complessivamente i 30mila euro.

Durante il servizio sono state identificate inoltre 188 persone e controllati 130 veicoli. (ANSA).